Абаскаль: я из города, где в августе +50. В Калининграде я пережил экстремальный момент

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0) высказался о погодных условиях, сопровождавших игру.

«Однозначно, это самый атмосферный матч в карьере. Он запомнится мне надолго. Даже когда он закончился, я чувствовал эти эмоции, они были внутри меня.

Я из города, в котором в августе буквально горят ноги — может быть +46 и до +50. Здесь я пережил два экстремальных и в ту, и в другую сторону момента. Это тоже опыт. Нужно пережить такие моменты. Ещё хотелось бы отметить, что на протяжении всех 100 минут этой игры я слышал поддержку наших болельщиков. Даже когда не видел футболистов на расстоянии 20 метров передо мной. Я слышал поддержку, это было очень важно», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.