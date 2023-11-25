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Гильермо Абаскаль рассказал, чем мотивировал игроков «Спартака» перед матчем с «Балтикой»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, чем мотивировал игроков команды перед сегодняшним матчем 16-го тура РПЛ с «Балтикой». Напомним, красно-белые одержали победу со счётом 2:0.

«Перед матчем я показал турнирную таблицу команде, где указаны наши игры в гостях. Надо было прервать эту серию. Сегодня было важно это сделать, несмотря на погодные условия», — передает слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 25 ноября, прошла встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 2:0.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.