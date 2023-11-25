Александер-Арнольд: приятно праздновать гол перед фанатами хозяев. Видеть их лица забавно

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд после матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1) высказался о праздновании гола на «Этихад (Сити оф Манчестер)».

«Всегда приятно праздновать перед фанатами соперника. Видеть их лица действительно забавно.

Я получил мяч от Дарвина Нуньеса. Я почувствовал, что там были игроки, и попытался переправить мяч через них в ворота. К счастью, мяч попал в нижний угол, а это то, что нам было нужно. Речь шла о том, чтобы перестроить игру и заработать это очко», — приводит слова Александер-Арнольда Sky Sports.

На данный момент после 13 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 29 очками. На третьем месте «Ливерпуль» с 28 очками.