Юрген Клопп: я доволен одним очком, которое мы набрали в игре с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры 13-го тура английской Премьер-лиги, в которой его команда на выезде сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

«Если бы мы действовали лучше в некоторых эпизодах, то могли бы и победить. На «Этихаде» всегда трудно играть. Это не совпадение, что они очень часто побеждают дома. Сегодня нам противостояла суперкоманда.

Можем ли мы играть лучше? Определённо. И мы это будем делать. Эта неделя была тяжёлой для всей нашей команды. Несмотря на это, у нас были голевые моменты, и мне это очень нравится. Меня абсолютно устраивает результат сегодняшнего матча», – приводит слова Клоппа BBC.

После результата данного матча «Манчестер Сити» набрал 29 очков за 13 матчей и располагается на втором месте в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» заработал 28 очков и расположился на третьей строчке.