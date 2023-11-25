Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнашевич: со «Спартаком» было регби, а не футбол. К сожалению, в регби мы тоже проиграли

Игнашевич: со «Спартаком» было регби, а не футбол. К сожалению, в регби мы тоже проиграли
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич после матча 16-го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (0:2) заявил, что было регби, а не футбол.

«Красивый футбол. Интересно было посмотреть, что мы из себя представляем на поле против хорошей команды — «Спартака». К сожалению, погода вмешалась. Сегодня скорее был не футбол, а регби. К сожалению, в регби мы тоже проиграли», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
Агроном «Балтики» высказалась о поле в игре со «Спартаком» в условиях снегопада
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android