В РПЛ объяснили, почему «Спартак» играл в белой форме в снегопад

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассказала, по какой причине московский «Спартак» в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0) играл в белой форме в снегопад.

«Комплекты на игру согласовываются с лигой заранее, никто не везёт с собой запасную форму на гостевую игру. Форма должны быть контрастная на фоне хозяев, красное на синем не контрастирует. Тем более правило выбора формы всегда за хозяевами. Одна из команд играла бы в белом в любом случае», — приводит сообщение пресс-службы РПЛ «Матч ТВ».

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.