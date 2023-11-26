«Играли в снежки». Форвард «Спартака» Соболев — о матче с «Балтикой»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0), который прошёл в обильный снегопад, сравнив его с игрой в снежки.

«Матч хорош» — назвать тяжело, потому что, можно сказать, играли в снежки, мяч не катился. Но все в равных условиях, рад, что удалось победить.

Думаю, что все ребята, которые вышли на поле, достойны награды лучшему игроку. Игра тяжёлая, если это можно назвать игрой. А так, каждого могу выделить», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.