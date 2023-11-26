Игрок мадридского «Реала» Винисиус похвастался подарком от Роналду

Бразильский футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор похвастался подарком от нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Фото: из личного архива Винисиуса

«Небольшое путешествие по моей коллекции», — написал Винисиус в социальной сети.

Роналду прислал Винисиусу свою игровую футболку с росписью. В этой майке португалец играл в отборочном матче на чемпионате Европы 2024 года со сборной Лихтенштейна (2:0) и забил один мяч.

Криштиану Роналду ранее выступал за мадридский «Реал», однако футболисты не играли вместе, так как португалец покинул клуб по окончании сезона-2017/2018. Бразилец же присоединился к «сливочным» лишь в конце июля 2018 года.

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