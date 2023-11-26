«Атлетико» минимально обыграл «Мальорку». «Матрасники» обогнали «Барселону» в таблице

Завершился матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Атлетико» минимально обыграл своего соперника — 1:0.
Единственным в матче голом отметился форвард «матрасников» Антуан Гризманн. Он отправил мяч в ворота «Мальорки» в середине второго тайма, на 64-й минуте.
После 13 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 31 очко и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Мальорка» заработала девять очков и расположилась на 17-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Жирона», у которой после 13 туров в активе 34 очка.
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