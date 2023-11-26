«Милан» обыграл «Фиорентину» со счётом 1:0. За миланцев дебютировал 15-летний Камарда

Сегодня, 26 ноября, в матче 13-го тура итальянской Серии А встречались «Милан» и «Фиорентина» из Флоренции. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу миланцев.

На 45+2-й минуте Тео Эрнандес заработал 11-метровый и сам же его реализовал.

На 83-й минуте за «Милан» в возрасте 15 лет и 260 дней дебютировал Франческо Камарда. Молодой игрок поставил рекорд итальянской Серии А.

На данный момент после 13 сыгранных матчей Серии А «Милан» располагается на третьей строчке с 26 очками. «Фиорентина» находится на пятом месте с 20 очками. Лидером чемпионата является «Интер» (31), а на второй строчке находится «Ювентус» с 29 очками.