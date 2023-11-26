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Президент «Райо Вальекано» ответил на жалобы наставника «Барселоны» Хави на судейство

Президент «Райо Вальекано» ответил на жалобы наставника «Барселоны» Хави на судейство
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Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преза отреагировал на жалобу главного тренера «Барселоны» (1:1) Хави после матча 14-го тура чемпионата Испании.

«Мне кажется неприличным, что такой игрок, как Хави, наверное, лучший в истории Испании, мог увидеть офсайд при ударе игрока с 30 метров. Футболист случайно находился там, где он был. При дальнем ударе – это дуэль одного игрока с другим. Я считаю невероятным, что можно было зафиксировать офсайд в этом случае. Это попытка ввести в заблуждение судью. Это был отличный гол Уная, и я удивлён, что такой талантливый игрок, как Хави, поросил об этом», — приводит слова Презы Marca.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко.

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