Соболев – о матче «Спартака» с «Балтикой»: футболом это назвать очень тяжело

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата России с «Балтикой» (2:0). Отметим, в этой встрече команды играли под сильный снегопад.

«Поздравляю всех с победой. Тяжёлая игра, рад выйти в стартовом составе, помочь команде одержать победу в снежки, потому что футболом это назвать очень тяжело. А так, красно-белые, всех с победой, идём дальше», — сказал Соболев в видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале.

После 16 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 27 очков. «Балтика», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав 12 очков.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Ахматом», а «Балтика» проведёт матч с «Факелом».