«Это было непросто». В «Жироне» прокомментировали трансферы Цыганкова и Довбика

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель рассказал, насколько тяжело было оформить переходы украинцев Виктора Цыганкова и Артёма Довбика.

«В этих двух случаях Цыганкова и Довбика я могу сказать, что это было непросто. Оба игроки сборной Украины, поэтому нам нужно было сделать смелый шаг. Это большое преимущество – быть близкими City Football Group, которые поддерживают нас и смелы, когда дело доходит до «звонков» и работе по трансферам», – цитирует Карселя The Athletic.

Напомним, после 13 туров испанского чемпионата «Жирона» лидирует в турнирной таблице первенства, набрав 34 очка. На втором месте расположился мадридский «Реал», у которого 32 очка. На третьем месте находится мадридский «Атлетико», у команды 31 набранное очко.