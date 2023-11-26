Артём Довбик: когда играешь в Испании, ты не устаёшь, как в Украине

Нападающий «Жироны» Артём Довбик сравнил ощущения от матчей без зрителей в УПЛ и с полными трибунами в Испании.

«Насколько мне было тяжело привыкать к атмосфере в Испании? Хорошо, что матчи сборной проходят со зрителями, поэтому немного перезагружаешься, когда приезжаешь, чувствуешь эту атмосферу. Да, было тяжело в Украине играть без зрителей, потому что каждый матч проходил как товарищеский. Но ты привыкаешь к этому, мы ничего не можем с этим поделать.

В Испании каждый матч – как аншлаг, много зрителей. Тебя поддерживают, и ты ощущаешь силы. Когда играешь в Испании, ты не устаёшь. Зрители, поддержка – оно тебя как-то гонит, у тебя адреналин.

В Украине на 75-й минуте ты уже немного устаёшь, потому что какая-то монотонность такая без зрителей. Особенно когда команда выигрывает – ты уже где-то так ходишь.

А в Испании такого нет – там постоянно 90 минут ты в игре, постоянно какое-то напряжение. Ты можешь выигрывать 3:0, потом бам – 3:2, и уже немного другая игра. Плюс зрители тебя поддерживают и гонят, поэтому так», — цитирует Довбика Sportarena.com.