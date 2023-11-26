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Артём Довбик: испанцы поняли, что мы с Цыганковым немного из другого теста

Артём Довбик: испанцы поняли, что мы с Цыганковым немного из другого теста
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Нападающий «Жироны» Артём Довбик рассказал, как отреагировали в клубе на то, что он и Виктор Цыганков много занимаются в спортзале даже после тренировок.

«На меня сейчас «машина» говорят часто. Стуани называет меня «Пичичи» – постоянно говорит: «Хай, Пичичи!». Ну, это только Стуани так называет. А так, в принципе, просто Артём, машина, ничего такого.

Думаю, они видят, как мы в зале занимаемся с Витей – и говорят: «Крейзи». Бывает, после игры мы можем пойти в зал – для испанцев это немного дико. Они смотрят на это и думают: «Да нет, ну куда?»

Бывало, что на следующий день после игры у нас есть программа – выполняем упражнения на силу. Они смотрят на нас и говорят: «Вау, вы после игры такую нагрузку даёте?» А мы с Витей уже привыкли, потому чувствуем себя очень хорошо после этих упражнений.

Знаю, что сначала они были немного в шоке, потому что Витя первый был. А потом они видят, что это даёт результат – и поняли, что мы, пожалуй, немного из другого теста, чем испанцы. Если немного холодно – испанец уже в перчатках, в шапке весь стоит. Мы чуть-чуть из другого теста», — цитирует Довбика Sportarena.com.

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