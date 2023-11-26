Довбик: через 15 минут разговора о событиях на Украине испанцам уже неинтересно слушать

Нападающий «Жироны» Артём Довбик рассказал об интересе испанцев к событиям на Украине.

«Я думаю, немного уже люди как-то спокойно относятся к этому. Они просто вообще не понимают, каково. Мы общались, бывало.

Однажды мы общались, нас спросили с Витей, мы им объяснили – они в шоке, туда-сюда. Но спустя 15 минут им уже не интересно. Потому я думаю, что сейчас об этой теме уже все забывают», — цитирует Довбика Sportarena.com.

Напомним, после 13 туров испанского чемпионата «Жирона» лидирует в турнирной таблице первенства, набрав 34 очка. На втором месте расположился мадридский «Реал», у которого 32 очка. На третьем месте находится мадридский «Атлетико», у команды 31 набранное очко.

Артём Довбик перешёл в «Жирону» из «Днепра-1».