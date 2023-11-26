Эрик тен Хаг: Магуайр воспользовался своим шансом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что центральный защитник команды Гарри Магуайр произвёл на него положительные впечатления в последних матчазх.

«Гарри Магуайр воспользовался своим шансом. Мы говорили о травмированных игроках, он воспользовался своим шансом, когда не было Рафы Варана.

Есть внутренняя конкуренция, которая является нормальной для больших клубов. Когда появляется ваш шанс, вы должны им воспользоваться, а другие должны бороться, чтобы вернуться», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Х.

Напомним, минувшим летом Магуайр мог перейти в «Вест Хэм», однако сделка сорвалась. После неудавшегося трансфера Эрик тен Хаг сказал защитнику, что рассчитывает на него в «Манчестер Юнайтед».

С приходом тен Хага Магуайр перестал регулярно попадать в стартовый состав и потерял капитанскую повязку. Однако теперь британец выходил с первых минут в последних восьми матчах «манкунианцев». В текущем сезоне он забил 1 гол и отдал 1 ассист в 11 матчах.