Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Урал» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 ноября, екатеринбургский «Урал» встретится с «Краснодаром» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Время начала игры — 14:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Краснодар» обыграл «Урал» со счётом 2:0. «Быки» победили благодаря автоголу защитника екатеринбургской команды Егора Филипенко и мячу полузащитника Кевина Ленини.

В данный момент «Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 15 проведённых матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции. У подопечных Владимира Ивича 32 очка после аналогичного количества встреч.