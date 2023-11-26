Ринат Дасаев: сейчас у российских футболистов завышенные зарплаты

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что в данный момент у российских футболистов завышенные зарплаты.

«Трудно сказать, уехал бы я за границу, если бы тогда в нашем футболе были зарплаты, как сейчас. У каждого было свое решение и голова на плечах, все тогда сами решали. Завышенные ли сейчас зарплаты у российских футболистов? Да, завышенные», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Помимо «Спартака», Ринат Дасаев успел поиграть за такие футбольные клубы, как астраханский «Волгарь» и испанская «Севилья». В составе красно-белых вратарь стал двукратным чемпионом СССР. В 1982 году Дасаев был признан футболистом года в СССР. За советскую сборную голкипер провёл 91 матч и 44 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.