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Александр Тарханов: «Урал» не проиграет «Краснодару» — пауза могла пойти на пользу

Александр Тарханов: «Урал» не проиграет «Краснодару» — пауза могла пойти на пользу
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 26 ноября. Начало игры — в 14:00 мск.

«У «Урала» будет максимальный настрой на «Краснодар». Со всеми командами в РПЛ можно играть на равных. Мне кажется, что «Урал» не проиграет в этом матче. Возможно, пауза пошла на пользу команде, сейчас они тренируются в Сочи.

Посмотрим, как «Урал» дальше будет играть. Это зависит от многих факторов: игроков, тренера и работы в паузе. Не думаю, что «Урал» может вылететь в этом сезоне, потому что команда ведь неплохо играла. Такого случиться не должно», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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