«Рубин» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Калуга). Игра начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 туров РПЛ «Рубин» набрал 22 очка и занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Факел» заработал 19 очков и расположился на десятой строчке в турнирной таблице.

В первом круге нынешнего сезона «Рубин» одержал победу в матче с «Факелом» со счётом 1:0. В той игре единственный гол казанской команды забил полузащитник Валентин Вада.