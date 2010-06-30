Кузнецов: сейчас "Алания" будет сильнее, чем в начале сезона

Нападающий «Алании» Сергей Кузнецов подвёл итоги товарищеского матча с ЦСКА, который завершился со счётом 2:2, и поделился впечатлениями от тренировочных сборов.

«В контрольной встрече с ЦСКА у нас всё разыгралось практически идеально: Дима выбил мяч, Жора Габулов поборолся и чиркнул его за спину, а моя задача была вовремя включиться и исполнить. Наверное, очень красивым был гол, для зрителей.

Красич, Хонда — лидеры армейцев и их отсутствие, наверное, сказывалось. Но как бы там ни было, а ЦСКА — один из ведущих клубов России, а значит каждый, кто заменяет лидера, должен играть на максимуме своих возможностей. Думаю, что так и было. И потом… В ЦСКА плохих футболистов нет и армейцы сильный соперник всегда.

В Турции работали на выносливость, сейчас — на интенсивность. Очень тяжело, конечно. Но надеюсь, что свежесть будет увеличиваться ближе к началу чемпионата, мы выйдем на стартовый отрезок в оптимальной форме. Мы уже продолжительное время вместе, лучше друг друга понимаем, поэтому думаю, что нынешняя „Алания“ будет сильнее той, что начала сезон в марте», — приводит слова Кузнецова официальный сайт «Алании».