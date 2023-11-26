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«Неужели ни одного мужика не нашлось!» Боец Хамитов раскритиковал сборную Казахстана

«Неужели ни одного мужика не нашлось!» Боец Хамитов раскритиковал сборную Казахстана
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Боец ММА Куат Хамитов обратился к футболистам сборной Казахстана.

«Мужики, у меня обращение. Я поднимаю тему футбола с 2016-17 годов. Неужели за всё это время среди вас ни одного мужика не нашлось! Из всего футбольного сообщества. Вы же с аула. Неужели вы не видите, что в аулах нет дорог, медицины, больницы страдают, нет машин скорой помощи, нет работы, молодежь не знает, чем себя занять. Неужели, видя это всё, за столько лет…

Я ждал среди вас, футболистов, одного мужика, который бы вышел и сказал: «Мужики, давайте прекратим брать деньги у народа. За 30 лет ушло 1,5 млрд денег, у нас нет результатов, побед на турнирах, мы не приносим стране медалей, в мире мы на 99-100 местах, давайте прекратим обворовывать родной народ. Это же вид коррупции. Давайте не будем трогать народные деньги, найдём спонсоров, будем сами как-то показывать результаты». Я всё ждал, что выйдет какой-нибудь мужик», — сказал Хамитов в видео в социальной сети.

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