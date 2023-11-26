«Урал» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 ноября, состоится встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром». Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Краснодар» обыграл «Урал» со счётом 2:0. «Быки» победили благодаря автоголу защитника екатеринбургской команды Егора Филипенко и мячу полузащитника Кевина Ленини.

В данный момент «Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 15 проведённых матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции. У подопечных Владимира Ивича 32 очка после аналогичного количества встреч.