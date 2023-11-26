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Андрей Мостовой: не стал радоваться, потому что «Сочи» — моя бывшая команда

Андрей Мостовой: не стал радоваться, потому что «Сочи» — моя бывшая команда
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал забитый мяч в матче 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0).

«Забить всегда хочется, всегда огромное желание. Тем более ещё такая игра — в концовке появилось много свободных зон, а я люблю убегать. И Лёша — молодец, с одного взгляда друг друга поняли. Убежал в свободную зону, он отдал великолепную передачу — оставалось только принять. Увидел, что вратарь открыл ближний угол, покатил туда. Не стал радоваться, потому что «Сочи» — моя бывшая команда, нужно проявлять уважение. Без них я бы не стал тем, кто я сейчас. Огромная благодарность футбольному клубу «Сочи», и прошу прощения за гол (улыбается)», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

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