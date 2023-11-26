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Сарри: в ближайшее время проанализирую ситуацию в клубе и приму решение о своём будущем

Сарри: в ближайшее время проанализирую ситуацию в клубе и приму решение о своём будущем
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о минувшем матче Серии А, в котором его команда проиграла «Салернитане» со счётом 2:1, а также допустил, что может покинуть свой пост на фоне неудачных результатов римского клуба.

«Мы потеряли характер и упустили инициативу. После забитого гола в первом тайме мы вернулись на поле, надеясь, что будем контролировать ход игры в течение 50 минут, однако это не соответствует нашим характеристикам как команды.

Что-то явно не работает. Если бы я был уверен, что проблема во мне, то немедленно ушёл бы в отставку. Думаю, в нынешнем сезоне я начал строже относиться к своим футболистам.

Если в течение следующих нескольких дней после анализа ситуации я пойму, что произошедшее является моей виной, то буду первым, кто примет решение уйти в отставку, поговорив об этом с президентом клуба», — приводит слова DAZN.

Напомним, после 13 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 17 очков и занимает десятое место в чемпионате.

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