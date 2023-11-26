Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов: если надо будет, мы найдём красные мячи

Президент «Урала» Иванов: если надо будет, мы найдём красные мячи
Аудио-версия:
Комментарии

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб готов к любым погодным условиям в преддверии домашнего матча с «Краснодаром» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Если будет снегопад, ничего не поделаешь. Но на данный момент во время матча ожидается хорошая погода. Сейчас снег лежит, но поле зелёное, в хорошем состоянии. Вчера тренировались и мы, и краснодарцы, нареканий не было. Всё в порядке. По‑моему, у нас даже красные мячи есть у администратора. Если надо будет, мы найдём красные мячи», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Матч пройдёт сегодня, 26 ноября, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android