Президент «Урала» Иванов: если надо будет, мы найдём красные мячи

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб готов к любым погодным условиям в преддверии домашнего матча с «Краснодаром» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Если будет снегопад, ничего не поделаешь. Но на данный момент во время матча ожидается хорошая погода. Сейчас снег лежит, но поле зелёное, в хорошем состоянии. Вчера тренировались и мы, и краснодарцы, нареканий не было. Всё в порядке. По‑моему, у нас даже красные мячи есть у администратора. Если надо будет, мы найдём красные мячи», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
Матч пройдёт сегодня, 26 ноября, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 26 ноября 2023
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