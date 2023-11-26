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Игрок «Брайтона» Фати получил очередную травму в матче АПЛ с «Ноттингемом»

Игрок «Брайтона» Фати получил очередную травму в матче АПЛ с «Ноттингемом»
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Вингер «Барселоны» Ансу Фати, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в английском «Брайтоне», получил травму на 21-й минуте минувшего матча АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:3), после чего был заменён. Об этом информирует AS.

По информации источника, пока что сведений о степени серьёзности повреждения испанского футболиста и о сроках его восстановления нет.

Напомним, на текущий момент 21-летний футболист столкнулся с 11 травмами в своей карьере. Самым тяжёлым повреждением стал разрыв мениска, из-за которого Фати пришлось пропустить 305 дней.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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