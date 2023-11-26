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Файзуллаев: в какой команде я бы хотел играть в будущем? В «Барселоне»

Файзуллаев: в какой команде я бы хотел играть в будущем? В «Барселоне»
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал клуб, за который хотел бы играть в будущем.

«В какой команде я бы хотел играть в будущем? В «Барселоне», — приводит слова Файзуллаева «РБ Спорт».

Аббосбек Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом из узбекского «Пахтакора», по информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне футболист сыграл за ЦСКА в 15 матчах во всех официальных турнирах, отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Вчера, 26 ноября, состоялась встреча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу динамовцев, а Файзуллаев забил один из двух мячей армейцев в игре и отметился ассистом.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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