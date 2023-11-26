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Червиченко — о матче «Балтика» — «Спартак»: футболом это было трудно назвать

Червиченко — о матче «Балтика» — «Спартак»: футболом это было трудно назвать
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче красно-белых с «Балтикой» в 16-м туре чемпионата России.

«Нужно ли было останавливать матч и переносить? В регламенте такого нет. Даже если есть, то в Калининграде не было такого уровня снега, который не позволял играть. Скорее всего, просто службы в Калининграде были не готовы. Если снег начался в самом начале матча, в перерыве должны были быть люди и техника, которые должны были все расчистить, а не только убрать штрафную площадку. Такое бывает иногда. Ничего страшного, но футболом это было трудно назвать.

Чей вратарь сыграл лучше в матче, тот и победил. Максименко потащил три мёртвых момента, а вратарю «Балтики» не удалось этого сделать. Качества игры не было никакого — тыкают и беги, держись, чтобы не поскользнуться. Момент везения тоже присутствовал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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