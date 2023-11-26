В РФС оценили выступления сборной России в 2023 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подвёл итоги выступлений сборной России в 2023 году.

«И для нас, и для игроков, и для болельщиков очень важно, чтобы проходили матчи сборной. Для болельщиков, для сборной важно собираться, получать другую тренировочную нагрузку, другую мотивацию. Да, это товарищеские матчи, да, они не имеют какого-то турнирного значения. Но для функционирования сборной, для дополнительной мотивации игроков собирать лучших футболистов России под руководством одного из лучших тренеров страны — важно. Мы сыграли практически столько же матчей в этом году, сколько сыграли остальные сборные в официальных соревнованиях, это неплохо», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В 2023 году сборная России обыграла Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Также Россия до 23 лет провела спарринг с олимпийской сборной Египта — сыграли вничью в первом матче (1:1), уступили во втором (1:2).