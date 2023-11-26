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«Нант» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00

«Нант» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00
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В матче 13-го тура французской Лиги 1 встретятся «Нант» и «Гавр». Команды будут играть на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мигелом Ногейрой (Португалия). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нант
Нант
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом туре чемпионата Франции «Нант» на выезде проиграл «Метцу» со счётом 1:3, а «Гавр» на своём поле сыграл вничью с «Монако».

«Гавр» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков после 12 матчей. «Нант» находится на 10-й строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» — 30 очков за 13 матчей.

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