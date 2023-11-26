Дмитрий Черышев: полечу к сыну в Венецию, а потом с радостью рассмотрю работу в России

Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал о ближайших планах. Ранее специалист покинул андоррский клуб «Санта-Колома».

«Планы на ближайшее будущее? В первую очередь завтра я полечу к Денису и побуду с ним. Это самое главное. Посмотрю, что такое Венеция, — никогда там не был. Денис сейчас там — я побуду с ним, а там уже буду строить дальнейшие планы.

Конечно, у меня есть желание поработать, потренировать в России. Огромное желание. После того, как проведу время с Денисом, обязательно рассмотрю предложения из России, с радостью. Я не только приобрёл европейский опыт — выступили в Лиге Конференций, — но и было время проработать определённые игровые моменты. Главное не просто подписать контракт, а действительно работать, показывать хорошую игру. Ты приходишь, чтобы дать результат», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.