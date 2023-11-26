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Около 50 полицейских получили ранения в драке с фанатами перед матчем Бундеслиги

Около 50 полицейских получили ранения в драке с фанатами перед матчем Бундеслиги
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Накануне, перед игрой 12-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Штутгарт» (1:2) произошла драка между немецкими фанатами и полицией, в ходе которой порядка 50 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом информирует Bild.

Сообщается, что причиной начала драки стал конфликт между фанатами «Айнтрахта» и полицией при входе на домашний стадион команды. Подчёркивается, что болельщики кидали в полицейских бутылки, части металлического забора, а также пиротехнику. В ответ на эти действия сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ.

Помимо полсотни пострадавших полицейских ранения также получили сотрудники стадиона и несколько непричастных к драке болельщиков, включая детей.

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