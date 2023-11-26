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«Оренбург» — «Ахмат»: Агаларов сравнял счёт с пенальти на 65-й минуте

«Оренбург» — «Ахмат»: Агаларов сравнял счёт с пенальти на 65-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Обухов – 50'     1:1 Агаларов – 65'    

На 65-й минуте нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов сравнял счёт, реализовав пенальти.

Ранее, на 50-й минуте, отличился нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. Ему ассистировал Кирилл Капленко.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 15 матчей. «Ахмат» находится на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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