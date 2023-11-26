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Григорян: сегодня наступила эпоха, когда тренер превращается больше в политика

Григорян: сегодня наступила эпоха, когда тренер превращается больше в политика
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Футбольный тренер Александр Григорян заявил, что сейчас тренер превращается больше в политика. Также Григорян отметил наставника казанского «Рубина» Рашида Рахимова.

«Сегодня наступила эпоха, когда тренер превращается больше в политика. Полномочий всё меньше и меньше. Способность требовать иногда расценивается как неспособность коммуницировать. Вот такая способность есть у Рашида Рахимова. Именно в этом компоненте отскочить у Рахимова невозможно, нужно соблюдать игровую дисциплину и выкладываться», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Рашид Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. В данный момент казанцы находятся на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 22 очка после 15 проведённых матчей.

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