Григорян: сегодня наступила эпоха, когда тренер превращается больше в политика

Футбольный тренер Александр Григорян заявил, что сейчас тренер превращается больше в политика. Также Григорян отметил наставника казанского «Рубина» Рашида Рахимова.

«Сегодня наступила эпоха, когда тренер превращается больше в политика. Полномочий всё меньше и меньше. Способность требовать иногда расценивается как неспособность коммуницировать. Вот такая способность есть у Рашида Рахимова. Именно в этом компоненте отскочить у Рахимова невозможно, нужно соблюдать игровую дисциплину и выкладываться», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Рашид Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. В данный момент казанцы находятся на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 22 очка после 15 проведённых матчей.