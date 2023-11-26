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В «Динамо» рассказали, что в клубе мог оказаться Каору Митома

В «Динамо» рассказали, что в клубе мог оказаться Каору Митома
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что клуб ранее вёл переговоры с японским игроком Каору Митомой, который сейчас выступает за английский «Брайтон».

«Кто из звезд АПЛ мог перейти в «Динамо»? Митома. Мы с ним общались, когда он играл в своём японском клубе. У нас была доля скепсиса – насколько я помню, ему было 23-24 года, и это был его первый сезон в J-League после перехода из студенческого футбола. Мы решили рискнуть, но на последней стадии переговоров они запросили колоссальную зарплату, объясняя это тем, что у Митомы есть вариант с клубом из АПЛ. Мы думали, блеф это или нет, но спустя время стало понято – не блеф. Зарплату они запросили в десять раз больше, чем он получал до этого. Этого игрока нашел селекционер Нариман Акавов», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

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