Невилл: Александер-Арнольд находится на одном уровне с Де Брёйне, а ведь он защитник

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о защитнике «Ливерпуля» Тренте Александер-Арнольде после минувшего матча АПЛ, в котором мерсисайдцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а сам футболист забил единственный гол своей команды.

«Временами я критиковал его, но он всё равно является потрясающим футболистом, который умеет бить по мячу так, что вы просто не видите удара.

У «Манчестер Сити» травмирован Де Брёйне, который является игроком мирового класса с точки зрения навеса, владения мячом и паса. Трент находится на равне с ним, а ведь он правый защитник! Да, он не классический правый защитник, но номинально именно там он играет. Просто ему стоит немного серьёзнее относиться к игре в защите, но в матче с «Сити» он очень хорошо оборонялся», — приводит слова Невилла Sky Sports.