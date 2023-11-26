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Мак Аллистер — о плотном графике: я чуть не уснул на тактическом занятии Клоппа

Мак Аллистер — о плотном графике: я чуть не уснул на тактическом занятии Клоппа
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Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер пожаловался на тяжёлый график, в котором вынуждены играть футболисты, а также поделился мнением о минувшем матче АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1).

«Честно говоря, очень тяжело играть в таком режиме. Перед матчем с «Манчестер Сити» у нас было собрание, на котором мы обсуждали, как будем действовать в этой встрече, и я едва не сомкнул глаза.

Это очень тяжело. Смена часовых поясов, долгие поездки — но такова ситуация. Нам нравится играть в футбол, мы хотим побеждать и поэтому сделали сегодня всё возможное. Для нас это была очень тяжёлая игра. Мы ожидали, что так будет, ведь они являются очень хорошей командой — но я думаю, что такой результат справедлив. Они владели мячом большую часть времени, но у них было не так много моментов», — приводит слова Мак Аллистера Goal.com.

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