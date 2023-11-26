Игрок «Атлетико» Коке: новый контракт? Всю жизнь играю за этот клуб и хочу в нём остаться

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке Ресуррекьон ответил на вопрос о том, намерен ли он продлевать трудовое соглашение с «матрасниками».

«Не знаю, как далеко я зайду в этом клубе. Я всю жизнь играю за «Атлетико» и хочу провести за эту команду как можно больше матчей. Но сделаю ли я это, зависит не от меня, поэтому на текущий момент не думаю о том, будет ли продлён со мной контракт или нет. Мне больше нравится думать о победах», — приводит слова Коке Marca.

Напомним, действующее трудовое соглашение испанского полузащитника действует до мая 2027 года.

Коке является воспитанником мадридского «Атлетико». Он начал выступать за основную команду «матрасников» с 2011 года. За этот период футболист принял участие в 599 матчах, в которых отметился 47 голами и 113 результативными передачами.

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