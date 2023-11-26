Нападающий «Ахмата» Агаларов: неплохо, что прервали серию из поражений

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Не сказать, что мы удовлетворены результатом, потому что в каждой игре нужно побеждать. Тем более в нашей ситуации это жизненно необходимо. Неплохо, что прервали серию из поражений, набрали одно очко, поэтому матч можно записать в актив.

У нас есть ребята, которые могут бить пенальти, но команда доверилась мне», — сказал Агаларов в эфире «Матч ТВ».

На 50-й минуте отличился нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. Ему ассистировал Кирилл Капленко. На 65-й минуте Гамид Агаларов сравнял счёт, реализовав пенальти.

Ранее «Ахмат» проиграл шесть матчей подряд во всех турнирах.