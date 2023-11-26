«Ростов» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 26 ноября, состоится встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Пари НН» обыграл «Ростов» со счётом 1:0. В той встрече полузащитник нижегородцев Николай Калинский забил решающий мяч после того, как Тимур Сулейманов, уже перешедший в московский «Локомотив», не сумел реализовать пенальти.

«Ростов» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 17 очков после 15 проведённых матчей. «Пари НН» располагается на девятой позиции. У подопечных Сергея Юрана 21 очко после аналогичного количества встреч.