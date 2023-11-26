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«Всего 50?». Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола — о количестве голов Холанда в АПЛ

«Всего 50?». Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола — о количестве голов Холанда в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично прокомментировал новость о том, что нападающий «горожан» Эрлинг Холанд, поразив ворота «Ливерпуля» в минувшем матче команд в АПЛ (1:1), достиг отметки в 50 забитых мячей в чемпионате Англии.

«Всего 50? (улыбается). На самом деле это очень здорово. Все мы знаем, какими качествами обладает Эрлинг. В некоторые моменты матча нам стоит больше обращать на него внимания», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, забив мяч в ворота «Ливерпуля», норвежский нападающий стал футболистом, который быстрее всех в истории АПЛ достиг отметки в 50 голов. Предыдущий рекорд принадлежал английскому экс-нападающему Энди Коулу, забившему 50 мячей за 65 игр.

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