Экс-тренер «Барселоны» и «Тоттенхэма» Терри Венейблс ушёл из жизни в возрасте 80 лет

Бывший футболист «Челси», а также экс-тренер каталонской «Барселоны» и лондонского «Тоттенхэма» Терри Венейблс ушёл из жизни в возрасте 80 лет.

«ФК «Барселона» глубоко сожалеет о кончине Терри Венейблса, который руководил командой с 1984 по 1987 год. Мы выражаем соболезнования его близким. Покойся с миром», — написано в официальном аккаунте «Барселоны» в соцсети X.

«Наши глубочайшие соболезнования друзьям и семье Терри в это невероятно трудное время. В знак уважения мы устроим минутные аплодисменты перед началом матча, а наши футболисты будут играть с чёрными повязками на рукавах во время сегодняшней игры с «Астон Виллой», — сказано в официальном аккаунте «Тоттенхэма» в соцсети X.

«Все в футбольном клубе «Челси» глубоко опечалены, узнав о кончине бывшего игрока «синих» Терри Венейблса в возрасте 80 лет. Мысли и соболезнования всех членов нашего клуба в это трудное время принадлежат его семье и друзьям. Покойся с миром, Терри», — написано в официальном аккаунте «Челси» в соцсети X.

В качестве главного тренера «Барселоны» Венейблс становился чемпионом Испании в сезоне-1984/1985. С «Тоттенхэмом» английский специалист выигрывал Кубок Англии в 1991 году и Суперкубок Англии в том же году. Играя за «Челси», Венейблс становился обладателем Кубка Футбольной лиги в 1965 году.

Также Венейблс возглавлял сборную Англии (1994–1996 г.), «Лидс», «Кристал Пэлас» и другие команды.