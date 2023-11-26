«Краснодар» уступил «Уралу» и не сумел вернуться на первую строчку РПЛ

Завершилась встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром». Матч прошёл на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Урал» одержал победу со счётом 3:1.

На 22-й минуте матча колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Олакунле Олусегуна. Спустя восемь минут защитник «Урала» Эммерсон сравнял счёт. Ассист на счету Дениса Кулакова.

В компенсированное время первого тайма голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов выбежал за пределы штрафной с целью подстраховать оборону, но в итоге столкнулся с защитником «быков» Витором Торменой. Тормену сразу заменили, а Сафонов доиграл первый тайм. После перерыва вместо него на поле появился Станислав Агкацев.

На 59-й минуте футболист екатеринбуржцев Андрей Егорычев вывел «Урал» вперёд с передачи Тимура Аюпова. На 86-й минуте нападающий Алексей Каштанов увеличил преимущество «Урала» и установил окончательный счёт встречи.

«Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч.