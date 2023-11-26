Деменко — о матче с «Уралом»: это худшая игра «Краснодара» за последние 16 туров

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от поражения «быков» в матче с «Уралом» (1:3) в рамках 16-го тура РПЛ.

«Даже не ожидал такого от «Урала». Я говорил, что «Краснодару» важно будет забить первый гол, чтобы раскрыть оборону соперника. «Краснодару» надо выигрывать, чтобы оставаться в лидерах. Тут получилась другая ситуация — «Краснодар» забил, но «Урал» отыгрался и вышел вперёд. Неожиданный результат, но я говорил, что «Краснодару» будет не так просто. В Екатеринбурге тоже понимают, что находятся почти в зоне вылета. Гончаренко настроил ребят на этот матч. Обыгрывать команду на первом месте — всегда приятно.

Соглашусь, что это худшая игра «Краснодара» за последние 16 туров. Но рано говорить, что команда выбыла из чемпионской гонки. «Зенит» на первом месте, но им тоже ещё надо сыграть два матча до паузы. Может, эта игра встряхнёт «Краснодар», но тяжело что-то прогнозировать», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.