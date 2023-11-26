Экс-игрок «Краснодара» Синицын прокомментировал поражение команды в матче с «Уралом»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «быками» и екатеринбургским «Уралом». «Урал» одержал победу со счётом 3:1.

«Это чемпионат, каждый может проиграть, оступиться в ненужный момент. Сегодня была невынужденная двойная замена у «Краснодара», погодные условия тоже наложили свой опечаток. Да и просто плохой день у «Краснодара», не смогли ничего придумать, а «Урал» грамотно отработал», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в составе «Краснодара» сегодня отличился Джон Кордоба. В составе «Урала» забитые мячи на счету Эммерсона, Андрея Егорычева и Алексея Каштанова.

«Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч.