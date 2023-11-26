Червиченко: защита «Краснодара» с «Уралом» — безобразие. Может, решили, что уже чемпионы

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения «Краснодара» в матче с «Уралом» (1:3) в рамках 16-го тура РПЛ.

«Если учесть, что «Краснодар» в начале матча играл живенько и забил: я подумал, что додавят. Но то ли успокоенность, то ли плохая игра защиты — может, так подействовали травмы Сафонова и Тормены. Агкацева вряд ли можно винить в пропущенных мячах, но защита действовала безобразно. Могло быть ещё хуже. Может быть, кому-то показалось, что уже всё — они чемпионы.

Это проблемная ситуация, когда игрокам кажется, что они на вершине, и немножечко присутствует расслабление, что аутсайдера мы сейчас закидаем шапками. Наказание последовало незамедлительно. Ничего страшного — от этого борьба будет только интереснее. Впереди ещё много матчей. Если «Зенит» умудрился отыграть такой отрыв, то почему «Краснодару» не сделать так же и обойти «Зенит» где-то в конце. Понятное дело, что по весне включатся все ресурсы. Сейчас — только спортивные. Ну и судьи чуть-чуть пощипывают, но не ураганы. Потом будет полное шапито. Но хотя бы нам будет интересно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.