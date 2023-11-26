Голкипер «МЮ» Онана лидирует по сейвам среди вратарей клубов АПЛ в сезоне-2023/2024

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана сделал наибольшее количество сейвов в текущем сезоне среди голкиперов клубов английской Премьер-лиги. В 12 турах чемпионата Англии и двух матчах Кубка Англии камерунский голкипер совершил 59 сейвов. Об этом сообщает интернет-портал Transfermarkt в телеграм-канале.

Вратари из клубов английской Премьер-лиги с наибольшим числом сейвов в сезоне-2023/2024:

1. Андре Онана («Манчестер Юнайтед») — 59.

2. Уэс Фодеринхэм («Шеффилд Юнайтед») — 57.

3. Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед») — 55.

4. Бернд Лено («Фулхэм») — 47.

5. Альфонс Ареола («Вест Хэм Юнайтед») — 47.

6. Нето («Борнмут») — 46.

7. Томас Камински («Лутон Таун») — 43.

8. Жосе Са («Вулверхэмптон») — 42.

9. Джеймс Траффорд («Бёрнли») — 42.

10. Алисон Бекер («Ливерпуль») — 41.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В текущем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 голов. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.