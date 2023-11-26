Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал Сосьедад» — «Севилья»: Захарян вне стартового состава на матч Ла Лиги

«Реал Сосьедад» — «Севилья»: Захарян вне стартового состава на матч Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Реал Сосьедад» и «Севилья». Игра пройдёт на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Главным арбитром встречи будет Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Барренечеа, Садик.

«Севилья»: Дмитрович, Навас, Баде, Рамос, Педроса, Сумаре, Соу, Ракитич, Торрес, Окампос, Эн-Несири.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который находится на скамейке запасных на эту игру.

Испания - Примера . 14-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В двух матчах внутреннего первенства сезона-2022/2023 «Реал Сосьедад» дважды добился победы над «Севильей» с одинаковым счётом 2:1. После 13 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 22 очка. «Севилья» располагается на 15-й строчке с 12 очками.

В субботней игре «Реал Сосьедад» не сможет рассчитывать на травмированного нападающего Микеля Оярсабаля. В лазарете «Севильи» находятся Фернандо, Хосе Анхель Кармона и Эрьян Нюланд.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android